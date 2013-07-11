Фото 110km.ru Фото 110km.ru В обычной семье, проживающей в Портленде, произошел необычный случай: годовалая дочь Сорелла Стаут купила Austin Healy Sprite 1962 года выпуска. Виной тому стала безобидная игра с папиным смартфоном. Ребенок случайно открыл мобильное приложение интернет-аукциона eBay, установленное на телефон. Хаотичное нажатие кнопок привело к тому, что Сорелла заключила сделку по покупке ретро-авто. Благо, стоимость машины составила всего 225 долларов, поскольку состояние модели оценивалось как крайне неудовлетворительное. Отец девочки признается, что семье просто повезло, поскольку незадолго до этого он просматривал объявление о продаже автомобиля Porsche за 38 тыс. долларов. Пол Стаут, глава семейства, рассказал журналистам, что планирует восстановить случайную покупку и подарить машину Сорелле на ее 16-летие. «В конце концов, она же его купила», – заявил отец. 110km.ru