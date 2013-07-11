Корреспондент портала "Мой ГОРОД" прокатился по Уралу вместе с водными спасателями, чтобы напомнить людям, как следует вести себя на воде.
Вместе со спасателями в водное турне отправились журналисты, волонтёры (спасателям помогают студенты медколледжа) и представители партии "Нур Отан" (куда же без них). В руках у девчонок-волонтёрок были кипы листовок с напоминанием о том, как следует вести себя на воде - памятки раздавали всем, кто купался. Несмотря на прохладный день и надвигающуюся грозу купающихся было в изобилии.
Водные спасатели выстроились для получения инструкций от начальства. Журналистов тоже слегка проинструктировали - порекомендовали надеть спасательные жилеты.
Перед началом нашего путешествия, руководитель областной службы спасения на водах Бисенбай ЖЕКСЕНОВ
ознакомил журналистов со статистикой этого лета:
- На 11 июля текущего года по области было зарегистрировано 15 утонувших, из них один ребёнок. В прошлом году на аналогичный период времени 14 человек погибли на воде, из них шестеро детей. Зато в этом году нашим ребятам удалось спасти 21 человека.
Наш путь пролегал от базы спасателей, которая расположена неподалёку от спортбазы "Динамо", до пляжа, что не подалёку от ТЭЦ. На затон Чапаева мы почему-то не поплыли.
Едва ли не через каждый километр нам попадались стихийные пляжи. Многие совмещали купание с выпивкой. По словам замначальника по оперативной работе водно-спасательной службы Виктора ВЕЛИКАНОВА
, в 90 % случаях люди тонут в состоянии алкогольного опьянения. По каждому факту утопления спасатели запрашивают акт судебно-медицинской экспертизы, которая довольно часто обнаруживает в крови утопленников немалое количество алкоголя.
Тем не менее, люди читают листовки с интересом. Есть надежда, что информация задержится в их головах и в следующий раз они пойдут купаться по-трезвому.
Трезвые читатели mgorod.kz тоже должны проштудировать информацию на этой листовке.
Основными читателями листовок должны быть дети, которые ещё не испорчены недоверием к печатным изданиям.
Плывём дальше. Вот такой катер с мотором способен развивать скорость до 50 километров в час. По речным меркам скорость вполне приличная. По крайней мере, по Уралу мы ехали с ветерком.
Ветровое стекло на катере со временем стало мутнеть, поэтому время от времени спасатели привстают, чтобы лучше видеть речную трассу.
Люди настораживались, когда большое количество лодок внезапно начинало на хорошей скорости идти в их сторону.
Паренёк, перевозящий дачников за деньги с одного берега на другой, смотрел на лодки спасателей с завистью.
Время от времени журналисты расслаблялись и наслаждались прекрасными видами уральской природы, которая на фоне предгрозового неба была просто изумительна.
Каждый раз выходя на берег мы сталкивались с неисчислимым количеством мусора. Его специфическое значение говорило о том, что люди приходят на Урал в первую очередь пить, а уж только потом купаться. Кто-то бросает пустые бутылки под воду, усеивая дно осколками.
Довольно часто бутылочными осколками режутся дети. Этому мальчишке повезло: мимо проплывали спасатели, которые продезинфицировали и забинтовали рану.
Стандартный набор аптечки спасателя включает в себя бинт, активированный уголь, глицерин и массу других полезных мелочей.
В спасательных жилетах, которые мы надели перед отплытием, обнаружились свистки-шпаргалки, на которых было написано, как подавать сигналы SOS - три точки, три тире, три точки. Запомнили. Будем надеяться, что нам это не пригодится.
Приближаемся к ТЭЦ. В буйную зелень прибрежной листвы нагло вмешался индустриальный пейзаж.
Сначала мы подумали, что этот парень играет в "Чапаева" - решил переплыть Урал. Но вдруг мальчишка перестал плыть и оказалось, что вода доходит ему чуть более до пояса. Эх, всё-таки мельчает Урал.
Спасатели должны зорко следить за тем, что происходит на воде. Между прочим, в прошлом году уральские водные спасатели были признаны лучшими в стране. Сказывается немалое количество воды в регионе - есть где потренироваться.
На базу возвращались с ветерком - катера уже нигде не останавливались и у них появилась возможность разогнаться как следует.
