Иллюстративное фото с сайта www.i-news.kz Иллюстративное фото с сайта www.i-news.kz Финансовая полиция Атырауской области с начала года возбудила 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефти, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДБЭКП. В частности, в июне текущего года было возбуждено 3 уголовных дела в отношении руководителей ТОО «Грэйт Ханбалык», «Мега Ойл Продукт» и «НаnkeldiCommerse», которые подозреваются в том, что в период 2010-2012 годов приобретали, реализовывали, транспортировали, хранили и сдавали на переработку сырую нефть в АНПЗ по поддельным документам, якобы подтверждающих их законность происхождения. В отношении руководителей указанных ТОО возбуждены уголовные дела по ст.183-1 ч.1 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения». - В целом с начала текущего года по фактам незаконного оборота нефти, которая сдавалась на переработку в АНПЗ по поддельным документам, в отношении 16 руководителей компаний департаментом возбуждено 16 уголовных дел. В рамках вышеуказанных фактов установлено и изъято более 9 тыс. тонн незаконной нефти на сумму свыше 1 млрд. тенге, - рассказала пресс-секретарь Алтынай МУХТАРОВА. Выяснилось и то, что руководство ТОО «Рetpoline» совершали финансовые операции и сделки с денежными средствами, полученными от реализации сырой нефти. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст.193 ч.2 п. «в» УК РК «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем». - Также результаты проверки в нефтегазовом комплексе министерства нефти и газа РК показали снижение объема нефти, поставляемой на АНПЗ по фиктивным документам с 67,3 тыс. тонн в 2011 году до 1,5 тыс. тонн в 2013 году, то есть в 44 раза, - уточнила Алтынай МУХТАРОВА.