trup В Атырауской области за последние 10 лет неопознанными остаются  трупы  57 человек, сообщает корреспондент портала  «Мой ГОРОД» со ссылкой на отдел розыска ДВД. Так  28 июня текущего года в 6  километрах от города Атырау на берегу искусственного канала местные жители  обнаружили труп женщины азиатской национальности  приблизительно 25-30 лет. Тело погибшей нашли вблизи территории, относящейся к «ДСК Мобил». - По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, в настоящее время  выясняются причины смерти. Несмотря на то, что с момента обнаружения тела прошло почти две недели, личность женщины до сих пор не установлена. По неофициальной версии, до обнаружения, тело около двух недель пробыло в воде, что дополнительно затруднило его опознание. Кроме того, в списках разыскиваемых  найденная женщина  не числится, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» старший оперуполномоченный отдела розыска ДВД  Алибек БАГЫТЖАНОВ. По словам специалистов, работы по опознанию трупов затрудняют несколько факторов: факт активной миграции граждан  ближнего Зарубежья - Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России, увеличение числа бомжей, а также ссоры между родными.