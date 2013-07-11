Фото с сайта: kursiv.kz Фото с сайта: kursiv.kz В Казахстане определили лучшие вузы страны. Эксперты составили рейтинг на основе анализа академической статистики, опроса работодателей и ряда других показателей. В тройку лидеров среди многопрофильных высших учебных заведений вошли Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и Южно-Казахстанский государственный университет им. М. О. Ауэзова. Наименьшую оценку получил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова. Среди технических вузов первое место занял Казахстанско-Британский технический университет. Далее в списке идут Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева и Карагандинский государственный технический университет. Будущим студентам, которые выбрали гуманитарную или экономическую специальность советуют обратить внимание на КИМЭП, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. Эти учебные заведения оказались в первой тройке среди гуманитарно-экономических вузов. Среди медицинских вузов лидирует Казахская государственная медицинская академия. В рейтинге педагогических вузов на верхней строчке расположился Казахский национальный педагогический университет им. Абая. При проведении исследования специалисты брали в учет результаты обучения, качество академических кадров, профессорско-преподавательский состав, научно-исследовательскую и инновационную работу, международное сотрудничество. Эксперты Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании также отметили, что в ходе составления рейтинга большое внимание было уделено публикациям профессуры в рейтинговых зарубежных журналах. Национальный (генеральный) рейтинг лучших многопрофильных вузов Казахстана: NUR.KZ