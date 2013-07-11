Нурлан НОГАЕВ вкратце ознакомил посла с экономикой и географией Западно-Казахстанской области, а посол, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее экономическое и культурное сотрудничество. - Мой визит связан с тем, что латвийские предприниматели сами начали интересоваться возможностью работы в вашем регионе, - заявил Юрий МАКЛАКОВС журналистам. - И некоторые компании как, например, связанная с производством трансформаторов или предприятия, связанные с обучением специалистов-энергетиков и специалистов авиационного профиля, могут работать здесь. Конечно, идут переговоры, и пока нет конкретно заключённых договоров, но предприниматели сами уже работают в этом регионе. Посол отметил, что ещё одной целью его визита является открытие почётного консульства в Уральске. - Это консульство поможет более активному сотрудничеству между нашими государствами, - отметил подчеркнул МАКЛАКОВС. - Консульство Латвии в Уральске уже начало работать и в него могут обращаться жители нескольких областей - Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской. По словам Юриса МАКЛАКОВСА, почётным консулом назначен. - Кроме того мы налаживаем более тесные взаимоотношения по туризму. Сегодня после обеда будет встреча с туристическими компаниями, где будет обсуждаться совместное сотрудничество. В Латвии очень хороший туризм, - заключил посол.