В пятницу сотни актюбинцев стали свидетелями перестрелки в час пик на улице Маресьева, недалеко от здания финансовой полиции. В этот день задержали 8-ых членов преступной группировки, которая занималась контрабандой нефти. Омон стрелял по колесам автомашины, в которой ехали члены ОПГ. Никто не пострадал.  В воскресенье горсуд №2 санкционировал арест шести граждан Казахстана и двух граждан Молдовы. Им предъявляют три статьи Уголовного Кодекса. В том числе создание и руководство преступной группой, приобретение и контрабанда незаконно добытой нефти. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сегодня финансовая полиция дала по этому делу официальный комментарий. - Члены группы для финансирования своей преступной деятельности использовали банковские счета на Багамских островах, - сообщает пресс-секретарь ДБЭКП Актюбинской области Махаббат ДАРМЫШЕВА. - ОПГ похитила почти 739 тонн нефти из законсервированных месторождений добычи нефти в Актюбинской области. Часть краденой нефти в объеме свыше 365 тонн отправили на экспорт в страны дальнего зарубежья. При отправке второй партии нефти объемом свыше 374 тонны членов ОПГ задержали сотрудники финансовой полиции.