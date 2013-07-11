Иллюстративное фото с сайта www.allday2.com Иллюстративное фото с сайта www.allday2.com Дерзкое преступление было совершено в Сырымском районе. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, участковые инспекторы полиции Сырымского РОВД установили и задержали 39-летнего сельчанина. Мужчина подозревается в том, что, взломав дверь дома, проник в жилище односельчанина и похитил из холодильника 6 килограммов замороженной баранины. Сообщается, что похищенное полицейские успели изъять. Ведётся расследование.