Иллюстративное фото Иллюстративное фото Брачное никах-агенство в Атырау открылось два года назад. За это время с просьбой найти спутника или спутницу жизни официально обратились 37 мужчин и 10 женщин. Неофициально же число обратившихся порядка двух сотен, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В агентстве сообщили, что с 2011 года они помогли десяткам пар познакомиться и сочетаться узами брака по канонам шариата. - В настоящее время мы пока приостановили свою работу в связи с началом священного месяца Рамазан. Но могу сказать честно, что ежедневно мы получаем звонки из разных городов Казахстана - из Астаны, Алматы, Актау, Шымкента с просьбой найти невесту или жениха. В основном парни ищут себе невест, но у них особые критерии отбора. Более ста с лишним звонков за это время мы уже успели принять. Также пользуются спросом и вторые жены. Обращаются к нам женщины в поисках вторых жен для своих мужей, они их называют "сестрами", - рассказала директор наках-агентства Улболсын УТЕМИСОВА. По словам женщины, критерии к подбору невест очень строгие. Женихов в первую очередь интересует - сильна ли девушка в своей вере, носит ли хиджаб, не является ли она приверженкой нетрадиционного течения, особо важен и возраст претендентки. Выбирают в основном невест в возрасте 18-25 лет. - Приверженцам ислама нелегко найти жениха или невесту. Общение в социальных сетях не приветствуется, на улице знакомиться запрещено. До свадьбы влюбленные могут встречаться не более трех раз и только при свидетелях. Наша же задача - лишь познакомить девушку и парня друг с другом, они заполняют у нас анкеты, регистрируют свой брак молодожены в мечети, - уточняет Улболсын УТЕМИСОВА. Улболсын УТЕМИСОВА также рассказала, что в священный месяц Рамазан любой ритуал, совершенный по канонам ислама считается благим делом будь то сундет-той или свадьба.