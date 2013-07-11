Доля физлиц в портфеле БВУ за год увеличилась на 1,6% и достигла 37,5% Среди ТОП-10 по объему вкладов самый «зависимый» от денег населения Kaspi bank. В его портфеле вклады физиков составляют почти 75%. У БТА банка доля физлиц превышает 53%. Лидер рынка вкладов, Народный банк, за последний год значительно усилил позиции по розничным депозитам – доля вкладов населения в портфеле банка возросла с 35 до 41%. Рэнкинг-основа: Вклады БВУ РК. Май 2013