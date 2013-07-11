Фото telegrafist.org Фото telegrafist.org Южнокорейские специалисты придумали, как отделить звуковые волны от воздуха, в котором они распространяются. Это будет происходить в специальной камере из прозрачного акрила. Причём, если верить изобретателям, можно также заглушать и нежелательные звуки: например, вы будете слышать прибой, но не шум оборудования. Эксперты заявили, что новое окно спасёт мир от «акустического загрязнения». rusnovosti.ru