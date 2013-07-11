Из-за проблем с компьютерами из Буэнос-Айреса не смогли улететь тысячи пассажиров. Как сообщили представители национального авиаперевозчика, ЧП связано с остановкой центрального коммуникационного оборудования. В воздушных воротах Токио перестали проходить сигналы в системе проверки багажа на взрывчатку. Также вышли из строя компьютеры иммиграционной службы. Работа аэропорта была парализована на несколько часов. Специалисты пока не могут назвать причину ЧП. rusnovosti.ru