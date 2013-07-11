Фото 24.kz Фото 24.kz Айсберг размером с мегаполис откололся от ледника в Антарктике на острове Пайн-Айленд. Ученые почти два года ждали этого события. Быстро растущую трещину во льду они обнаружили еще в 2011 году. Сейчас огромное плато пустилось в свободное плавание. Гигантские айсберги откалываются от шельфовых ледников Антарктиды раз в 6-10 лет. Прежде это случалось в 2001 и 2007 годах. Тогда от ледника откололся самый большой айсберг площадью 11 тысяч квадратных километров. Для сравнения - государство Ливан имеет такие же размеры. Это ледяное плато дрейфовало в Южном океане несколько лет, пока не растаяло. 24.kz