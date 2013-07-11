Фото 24.kz Фото 24.kz Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина мира. Этот документ бывшему сотруднику ЦРУ выдало Всемирное правительство граждан мира (WSA). Сегодня он считается действительным лишь в четырех странах: Мавритании, Танзании, Того и Эквадоре. Власти последнего, в свою очередь, заявили о готовности рассмотреть прошение Сноудена о политическом убежище. Всемирное правительство граждан мира - некоммерческая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, основанная в 1953 году. Напомним, Эдвард Сноуден уже более двух недель находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, куда прилетел из Гонконга. США обвиняют его в незаконной публикации секретной информации. 24.kz