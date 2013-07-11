Фото 24.kz Фото 24.kz Управление водными ресурсами в Приаралье и переход Казахстана к «зелёной» экономике обсудили эксперты в Кызылорде. В числе группы представители ПРООН, общественных организаций, центра ОБСЕ в Астане, специалисты по водным проблемам и работники бассейнового управления. По словам представителей компетентных органов, в 2011 году в фонде Спасения Арала провели исследование водно-болотных угодий дельты реки Сырдарьи и Малого Арала. В результате 330 тысяч гектаров этих земель вошли в список Рамсарских угодий. В этом году работа будет продолжаться. Участники круглого стола пробудут в Приаралье ещё два дня. Экспедиция «ЭКО-Медиа-Десант» и гости из Центрально-Азиатского региона посетят северную часть Аральского моря. Здесь они ознакомятся с экологическими и социально-экономическими условиями жизни местного населения. Наталья ЗАРУДНАЯ, глава центра ОБСЕ в городе Астана: - «Зелёная» экономика - это шанс для Казахстана развиваться именно в региональном плане. Ту мечту, о которой говорит всё время Президент, чтобы Казахстан присоединился к 30 самым развитым странам мира, без регионального развития осуществить невозможно. Нужно, чтобы Казахстан перешёл в XXI век не только Астаной и Алматы, но и регионами. И в этом смысле, наш семинар сегодня как раз направлен на то, чтобы «зелёную» экономику поддержали все люди, и чтобы не только власть хотела этого, но и чтобы хотел народ. 24.kz