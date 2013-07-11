Фото 24.kz Фото 24.kz Впервые казахстанские хирурги пересадили внутренние органы от одного донора сразу четырем пациентам. Подобную трансплантацию проводят врачи лишь в нескольких лучших клиниках мира. Именно такую репутацию теперь заработал и Национальный научный центр хирургии имени Сызганова. Молодая женщина погибла, но подарила жизнь сразу четырем тяжелобольным землякам, отдав им обе почки, печень и сердце. Пациент, получивший сердце, ждал этого момента полтора года. Но в день пересадки врачам пришлось торопиться - и тем, кто забирал орган у донора, и тем, кто готовил больного к операции. Акзам АЛДЕШЕВ, заведующий отделением кардиохирургии: - Транспортировка этого органа продлилась всего 13 минут. Привезли к нам в клинику Сызганова, при этом было четко по телефону организовано - когда брать пациента-реципиента на операционный стол. Так как они должны были в бригаде забора оценить сердце, то есть, подходит ли это сердце или нет. В операциях по забору органов и их пересадке участвовало около сотни медработников, в том числе - 22 хирурга. Их действия были слаженными, как часовой механизм. Если бы возникли какие-то проблемы, почками и печенью пришлось бы пожертвовать, оставив для трансплантации только сердце. Но удалось сохранить все, и печень пересадили пациенту, для которого это был единственный шанс выжить. Операция шла 17 часов. Данияр ТОКСАНБАЕВ, руководитель отделения трансплантации печени: - Сегодня пятые сутки после трансплантации печени. Состояние пациента стабильное, соответствует объему и тяжести перенесенной операции. А так же пациент переведен в общую палату под контролем лечащих врачей, получает соответствующее лечение. Пациент активно двигается и ходит в палате. Самому молодому спасенному пациенту - 17 лет, ему пересадили одну из почек. Самому взрослому - 41 год, он получил новое сердце. Продолжительность всех операций составила 28 часов. Авторы: Татьяна Напольская, Марат Крыкбаев, Алматы, 24KZ. 24.kz