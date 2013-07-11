Казахстанские студенты все чаще попадают под влияние радикального религиозного экстремизма. И этой ситуацией всерьез обеспокоен председатель комитета национальной безопасности. По словам Нуртая Абыкаева, не исключаются угрозы со стороны иностранных террористических групп. Для того, чтобы противодействовать внешним угрозам, был выработан ряд мер и создан центр. Его участники - кабинет министров, акимы областных центров и городов Астаны и Алматы. Нуртай АБЫКАЕВ, председатель Комитета национальной безопасности РК: - Не прекращается процесс радикализации верующих мусульман страны, их сращивание с организованной преступностью. По мнению зарубежных и отечественных экспертов, террористическая угроза в республике будет иметь долговременный характер и сохранит тенденцию к дальнейшему обострению. Решать эти и другие возникающие вопросы в сфере противодействия терроризму мы должны совместно. 24.kz