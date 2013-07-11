Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz Единая информационная система "Техосмотр" и база данных МВД с недавних пор объединены. Это решение позволило инспекторам дорожной полиции проверять наличие техосмотра и его подлинность через бортовые терминалы на служебных автомобилях и на постах "Рубеж", сообщает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на сайт Министерства транспорта и коммуникаций РК. Пока что новую возможность используют в экспериментальном режиме, но результаты уже впечатляющие – выявлено более 3000 машин, не прошедших техосмотр. Эта процедура проходит следующим образом: информация о состоянии авто в автоматическом режиме отправляется в систему "Техосмостр". И если водитель использует поддельное свидетельство, электронная система разоблачает нарушителя сразу же, ведь компьютер не обманешь. В дальнейшем планируется полностью перейти на электронную систему контроля, оставив в прошлом бумажные свидетельства. В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Правительстве РК. Алексей Слонов YK-news.kz