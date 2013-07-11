Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Департамент внутренних дел Алматы получил 95 новых ZAZ Chance. Ключи от авто торжественно вручил на площади «Астана» аким города Ахметжан Есимов. Автомобили оснащены проблесковыми маячками, рациями и остальными необходимыми атрибутами полицейского транспортного средства. Как отметил Ахметжан Есимов, для обновления полицейского автопарка были использованы автомобили, которые собираются в Казахстане. В общей сложности в Алматы обновили четверть автопарка полиции. Из них 33 авто пойдут дорожным полицейским, остальное — патрульной полиции и районным управлениям МВД. Аким добавил, что благодаря новым авто, ДВД сможет эффективнее обеспечивать правопорядок в городе. Общая стоимость 95 автомобилей составила 190 млн тенге. Как писали auto.mail.ru, муниципальные таксисты Алматы недавно получили автомобили попрестижней. Таксопарк укомплектовали кроссоверами SsangYong Kyron с газовым оборудованием. auto.mail.ru