В Алматы во время круглого стола с участием представителей акимата, УДП ДВД и РОО «Совет генералов» призвали отбросить снисходительность к женщинам-водителям. По словам председателя президиума «Совета генералов», генерал-майора юстиции Рустема Кайдарова, женщины в большей степени создают аварийно-опасные ситуации на дорогах. По мнению генерал-майора, это сложилось из-за снисходительного отношения к водительницам. «Вы знаете, как мы относимся к девушкам: она нарушила, ладно. У нас отношение какое-то прощающее», — цитирует его издание Bnews.kz. Рустем Кайдаров усомнился в том, что во время обучения в автошколах женщины в полной степени проходят курс вождения, а также получают практику управления автомобилем в реальных городских условиях. «Когда видишь, как они ездят, то сразу становится видно, что они не проходили ни теорию, ни практику вождения», — подчеркнул генерал-майор. В заключение, Рустем Кайдаров призвал разрушить стереотип о том, что женщинам все дозволено, и призвал дам быть более ответственными при вождении. auto.mail.ru