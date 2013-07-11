Иллюстративное фото с сайта zadira.org Иллюстративное фото с сайта zadira.org В полночь в квартире на 2-м этаже 5-этажного дома по улице Братьев Жубановых произошел пожар. С места пожара с термическими ожогами в больницу госпитализировали трех жителей дома 33-х,38-ми и 53-х лет. Эвакуировано 70 человек, двадцать из них дети. По данным спасателей, пожар был локализован через полчаса, а через час уже ликвидирован. - В ликвидации пожара были задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области МЧС РК, - уточнили в департаменте. Площадь пожара составила 30 кв. м.