Члены «Ямагути-гуми». Фото: AFP Члены «Ямагути-гуми». Фото: AFP Крупнейшая группировка японских якудза «Ямагути-гуми» запустила собственное «корпоративное» издание. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на японскую газету «Санкей Симбун». Издание под названием «Ямагути-гуми синпо» («Yamaguchi-gumi Shinpo») вышло на восьми страницах. Журнал распространяется только среди членов группировки «Ямагути-гуми». Цель издания «Ямагути-гуми синпо» — сплотить членов организации. На первой полосе журнала было напечатано обращение главы клана Кэнъити Синоды, в котором тот объясняет молодым членам организации ценности якудза и говорит о тяжелых временах, наступивших для японской мафии. Синода отметил в своей заметке, что якудза больше не приходится полагаться только на свой «бренд» в бизнесе и необходимо придумывать новые пути выхода из трудностей. Кроме того, в журнале есть рекламная секция. В ней представлены описания поездок на рыбалку для руководства «Ямагути-гуми», сатирические хайку и статьи о настольных играх го и сёги. В последние годы количество членов мафиозных группировок якудза, в основном зарабатывающих на контроле за проституцией, игорным и наркобизнесом, резко сократилось. По данным Национального полицейского агентства Японии, по состоянию на конец 2012 года якудза насчитывала более 63 тысяч членов, однако их количество сокращается примерно на семь тысяч в год. В «Ямагути-гуми» состоит более 27 тысяч человек — за 2012 год клан потерял около 3300 членов. lenta.ru