- Несчастный случай произошел 9 июля приблизительно в 13.00 во дворе частного дома в местечке Ушкызыл Тущыкудукского сельского округа Исатайского района. Местный житель - 42-летний мужчина - решил заняться очисткой своего дворового колодца, спустился, но так и не смог выбраться наружу. Его обнаружили члены семьи уже без признаков жизни, - рассказала. По приезду "скорой " выяснилось, что мужчина отравился угарным газом неизвестного происхождения. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, назначена экспертиза на факт происхождения летучего вещества.