Фото express-k.kz В Казахстане реализуется проект по обучению казахскому языку в Интернете Qazaqsha-online. Его авторы обещают создать интересный сайт с игровой философией и мобильным приложением для телефонов. Проект будет реализован Фондом развития государственного языка при поддержке Фонда первого президента Казахстана. Спонсором выступила компания "Самсунг". В настоящее время разрабатывается техническая часть портала. Это будет бесплатный круглосуточный сайт, где каждый желающий может изучать казахский язык. – На портале предусмотрены различные уровни обучения, – говорит директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев. – Чтобы перейти на новый уровень, нужно будет доказать свое владение на предыдущем уровне. То есть будет присутствовать элемент игры. Создатели позаботятся о том, чтобы было мобильное приложение, благодаря чему начать обучение сможет любой обладатель смартфона, айпада и прочих мобильных устройств. Запуск портала ожидается к концу этого года. Как отмечают создатели портала, в настоящее время в Казахстане такого сайта еще нет, хотя в Интернете существуют аналогичные бесплатные порталы по обучению турецкому, французскому, японскому и даже татарскому языкам. Идея проекта навеяна словами президента Нурсултана Назарбаева, сказанными в послании "Стратегия "Казахстан-2050", о том, что мы должны оставить в наследство нашим потомкам современный казахский язык, в котором к опыту многих поколений наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след. Рустем ОМАРОВ express-k.kz