Фото express-k.kz Фото express-k.kz Столичный оружейник предлагает экипировать наших полицейских кольчугами. По его мнению, этот средневековый воинский аксессуар весьма актуален и в современности. По мнению занимающегося исторической реконструкцией астанчанина Сергея Миллера, кольчуга признана архаизмом совершенно незаслуженно. Хотя некоторые другие, не менее древние виды доспехов, успешно используются силовиками и поныне. – В новостных репортажах из неспокойных мест часто можно увидеть, как толпу погромщиков разгоняют полицейские, облаченные в этакую броню из сегментов, – поясняет умелец. – Так вот, это не что иное, как разновидность так называемых ламинарных доспехов, бытовавших еще до изобретения кольчуги. А всем известный бронежилет по сути своей является кирасой.Как говорит энтузиаст, кольчуга утратила популярность в числе прочего и из-за сложности ее производства. Сегодня же с развитием технологий и появлением новых материалов эта проблема устраняется. Так, Сергей за основу аппарата для плетения кольчуги взял механизм для изготовления цепочек, используемый ювелирами. Еще одно его ноу-хау – материал, из которого собственно и делаются кольца будущей кольчуги. Это кевларовые нити, усиленные эпоксидным составом.– От огнестрельного выстрела такая защита не спасет, – признается изобретатель. – Но от него и легкий бронежилет не спасет. При этом бронежилет закрывает только торс и сковывает движения. А вот кольчужное полотно можно вшить прямо по всей площади одежды практически без ущерба для подвижности. Можно будет защитить конечности, по которым проходят артерии. Помните, белгородский стрелок при задержании серьезно ранил офицера полиции ножом? А ведь тот был в бронике.Пока что оружейник, по его словам, доводит свою технологию до совершенства. Успешные образцы своей продукции он намерен представить на ближайшей оружейной выставке, которая состоится в Астане. Михаил ДВОРЯНЧИКОВ, Коллаж Сергея МЕЛЬНИКОВА express-k.kz