Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz В областном акимате прошло заседание по итогам первого полугодия, где были рассмотрены вопросы выделения средств по программе «Занятость 2020». Как отметил заместитель акима Атырауской области Шынгыс МУКАН, кроме Жылыойского района отмечается недоосвоение выделяемых средств. - Проблема есть. Хотел бы отметить, что если нет уважительной причины, и это соответствующая комиссия установит, то деньги в обязательном порядке должны быть возвращены государству. Это касается и возврата кредитных средств по микрокредитованию. Чтобы не было подобных фактов, следует уже на стадии рассмотрения документов потенциальных участников программы быть очень внимательными, - сказал Шынгыс МУКАН. В этом году на реализацию программы из республиканского бюджета выделяется 3,2 млрд тенге с охватом 4216 человек. Проблема в том, что из запланированных на первое полугодие этого года 45,7 млн тенге на переподготовку остаются неосвоенными 22,3 млн тенге. Атырауской области на выдачу микрокредитов из запрошенных 2,7 млрд тенге минтруда выделено 1,5 млрд тенге. Неосвоенными остаются средства и по второму направлению программы. Из запланированных на первое полугодие 68,2 млн тенге не освоены 61,8 млн тенге. Основные средства неосвоенных денег в управлении строительства и здравоохранения. Есть проблемы и по направлению профессионального обучения и переподготовке кадров. Согласно статданным, в рамках программы «Занятость-2020» принятые на профессиональную подготовку 37 человек впоследствии оставили учебу. В результате сумма расходов на обучение отчисленных и не возвращенная в бюджет составляет около 5 млн тенге. Заместитель акима Атырауской области Шынгыс МУКАН отметил необходимость детального рассмотрения подобных фактов и поручил контролировать реализацию программы управлению координации занятости и социальных программ.