Коллективный "ауыз ашар" (прием пищи после поста) устроил областной акимат почти для 200 верующих в первый же вечер разговления священного месяца Рамазан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В вечерней молитве "акшам намаз" в центральной мечети "Имангали" принял участие заместитель акима области Шынгыс МУКАН, который поздравил собравшихся с наступлением священного месяца Рамазан и началом поста. По его словам, накормить постящегося после долгого воздержания от еды и питья полагается каждому человеку, взамен Всевышний дарует ему благодать и прощает многие грехи. - Стол был накрыт на 130 человек, но как вы видите сами, пришло очень большое количество людей, мы предполагаем, что здесь около двухсот верующих, есть дети и старики. Мы накормим всех, ведь делиться пищей с людьми является яркой характерной чертой ислама. А кормление постящегося в месяц Рамазан вознаграждается Всевышним с особой щедростью, - рассказал корреспонденту "Мой ГОРОД" служащий мечети Бекболат ИХСАНОВ. Напомним, что священный месяц Рамазан наступил 9 июля и продлится до 7 августа. Совершение благих дел в эти дни считается особенно важным.