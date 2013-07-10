Суперкары сына президента Экваториальной Гвинеи продали на аукционе
Фото: Jerome Leroy / AFP Во Франции пустили с молотка девять дорогих автомобилей, изъятых у сына президента Экваториальной Гвинеи. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает агентство Reuters. Продажа машин принесла около трех миллионов евро. Как уточняет издание The Local, наибольшую сумму удалось выручить за Bugatti Veyron 2010 года выпуска. Автомобиль ушел почти за 915 тысяч евро. Кроме того, Maserati MC 12 купили за 732 тысячи евро, а Ferrari 599 GTO 2010 года — за 278 тысяч. Также с аукциона продали два Bentley, Rolls Royce Phantom, Porsche Carrera 980 GT и еще одну Bugatti Veyron. Арест на машины, принадлежавшие сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодорину Обиангу, был наложен французским судом в 2011 году. Причиной этого решения послужили подозрения в незаконном получении Обиангом-младшим денег на их покупку. По данным The Times, вместе с машинами суд арестовал его коллекцию антиквариата и произведений искусства, включая оцененную более чем в 5,5 миллиона евро картину Дега, а также часы стоимостью почти 600 тысяч евро, редкие вина на два миллиона евро и носки Майкла Джексона. По версии французских правоохранительных органов, сын президента присвоил государственные деньги во время работы на должности министра сельского хозяйства Экваториальной Гвинеи. Аналогичное расследование проводится и в США. Там суд арестовал виллу Обианга-младшего в Малибу. Сам Обианг отрицает вину и утверждает, что деньги на машины и недвижимость заработал законным путем. Расследование деятельности Обианга-младшего началось после подачи соответствующего иска организацией Transparency International. Она требовала проверить законность получения средств, на которые три африканских диктатора, в том числе президент Экваториальной Гвинеи Теоборо Обианг, и члены их семей приобретали недвижимость во Франции. Иск был отклонен, поскольку общественные организации не имеют права подавать в суд на глав государств. Однако собранные Transparency International материалы были переданы в полицию. Теодорин Обианг, как и многие родственники его отца, некоторое время занимал пост министра сельского хозяйства страны, а сейчас работает вице-премьером правительства. На момент подачи иска с требованием проверить деятельность его отца официальная зарплата Обианга-младшего составляла чуть менее семи тысяч долларов (5,5 тысячи евро) в год. При этом помимо дорогостоящих машин и недвижимости по всему миру ему принадлежит личный самолет, а в 2011 году он намеревался заказать яхту стоимостью 288 миллионов евро. lenta.ru