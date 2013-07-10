Опыт производства бюджетных автомобилей у Volkswagen имеется не только в нашей стране. Например, на данном изображении вы видите перелицованную версию первого «Гольфа», которая под именем Citi Golf долгое время продавалась в ЮАР. Фото auto.mail.ru Компания Volkswagen собирается выпустить новую модель, стоимость которой будет начинаться с 6000 евро. Об этом в интервью Automotive News рассказал глава отдела развития немецкого концерна Ульрих Хакенберг. Новинка будет предназначаться для развивающихся рынков. Конкретные страны в разговоре не приводятся, но почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что речь идет не только о Китае и Индии, но и о России и других странах Восточной Европы. Что же касается самой концепции нового недорогого Volkswagen, то, по словам Хакенберга, речь идет о полноценном семейном автомобиле стоимостью от 6 до 8 тыс. евро. Как рассказал топ-менеджер, такой уровень цен планируется достичь за счет высокой локализации производства — в Volkswagen будут проводить отбор достойных региональных поставщиков с соответствующим уровнем качества. Интересно, что сейчас в России уже продается одна недорогая модель Volkswagen — речь о седане Polo, который появился на нашем рынке в 2010 году и стал настоящим бестселлером. Но конкурентами эти автомобили не будут, ведь цена новинки будет гораздо ниже. Кстати, ранее появлялась информация, что ради нового бюджетного авто Volkswagen даже создаст отдельный бренд, однако официально эти данные пока не подтвердились. auto.mail.ru