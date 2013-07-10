Иллюстративное фото с сайта kz-photo.net Иллюстративное фото с сайта kz-photo.net В минувший вторник в международном аэропорту Актобе в 21 ч. 57 мин. совершил вынужденную посадку пассажирский самолет компании "Эйр Астана" «ЭйрВАS-320», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным МЧС, рейс № 1385 следовал в направлении Алматы-Саузенд (Англия) на проведение технического обслуживания. - На борту самолета находился экипаж из трех человек. Жертв и пострадавших нет, - отметили в ведомстве