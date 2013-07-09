Иллюстративное фото с сайта 2012over.ru Иллюстративное фото с сайта 2012over.ru В Уральске настоящее пекло, но специалисты уверенно заявляют, что это еще не аномальная жара. - 8 августа максимальная температура в Уральске была 34 градуса, - говорит начальник отдела прогнозов Татьяна ШИЛИНГ. - В 2011 году в этот же день максимальная температура была 41 градус. В 1984 году а июля было 38 градусов. Если провести сравнение, то  температура воздуха не выходит за пределы нормы. 10 июля воздух прогреется до 30-35 градусов по Цельсию, к вечеру снизится до 20-25. К 10-12 числу прогнозируется дождь, гроза, западный ветер. Станция "скорой помощи" не отмечает особых влияний погоды на здоровье уральцев. - Количество вызовов немного увеличилось, но это никак не связано с жарой, - говорит старший врач станции скорой помощи Багдагуль МУХАМБЕТЖАНОВА. - В основном вызовы поступает к детям и взрослым с гастроэнтероколитом. Это связано с тем, что люди плохо моют овощи и фрукты, а выезжая на природу употребляют в пищу шашлыки и другую малополезную пищу.