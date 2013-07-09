Иллюстративное фото из архива mgorod.kz Иллюстративное фото из архива mgorod.kz Сегодня в специализированном суде по уголовным делам состоялось заседание по делу Руслана МАГОМЕДОВА. Напомним, МАГОМЕДОВ обвиняется в убийстве своей матери, которое произошло весной этого года в селе Базаршолан Акжайыкского района. По словам прокурора 22-23 марта 2013 года Руслан МАГОМЕДОВ распивал алкогольные напитки со своими знакомыми. Утром 24 марта он вышел на улицу, чтобы снова выпить спиртное и к часу дня вернулся домой. В это время дома находилась его 63-летняя мать. Подсудимый потребовал у нее денег на дальнейшую выпивку, но женщина ответила, что пенсию она еще не получила, поэтому денег у нее нет. Тогда мужчина выбежал из дома, взял из сарая 5-литровую канистру с бензином и вернулся. Потерпевшая сидела в комнате, мужчина вылил горючее ей на голову, достал спички из кармана и поджег ее. Когда убедился, что мать горит, он вышел из дома. Горящая женщина, разбила окно, побежала к соседям, и там потеряла сознание. Женщину госпитализировали с диагнозом «термический ожог головы, шеи, рук, ног II-III степени, ожог дыхательных путей». В больнице потерпевшая пришла в сознание, и даже рассказала о случившемся. Однако через 10 дней после произошедшего женщина скончалась. Полицейские задержали преступника вечером того же дня. К слову, Руслан МАГОМЕДОВ ранее дважды отбывал наказание за изнасилование. Сегодня в суде получилась накладка с потерпевшей стороной, ее представляет племянница погибшей, которая отказалась от своих первоначальных заявлений, объяснив это тем, что следователь не объяснил им их права и обязанности, а также, что она лишь переписала заявление с черновика, предоставленного следователем. В своем первоначальном заявлении племянница погибшей женщины просила суд наказать подсудимого по всей строгости. Однако на суде потерпевшая сторона отказалась от заявления, и попросила вовсе его не наказывать. Между тем, сам подсудимый Руслан МАГОМЕДОВ свою вину не признает. Следующее заседание суда назначено на 10.00 23 июля. Поскольку все свидетели данного дела находятся в селе Базаршолан, следующее заседание будет выездным и состоится в селе Тайпак.