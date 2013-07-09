Иллюстративное фото с сайта static.vz Иллюстративное фото с сайта static.vz Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда оставила без изменения приговор в отношении бывшего заместителя начальника Теректинского РОВД и участкового инспектора этого района. Напомним, в мае нынешнего года уральский городской суд признал виновными в коррупционном преступлении замначальника Теректинского РОВД Берика ЖИЛЬГИЛЬДЕЕВА и участкового инспектора этого же РОВД Изтлеу ДАУТОВА. ЖИЛЬГИЛЬДЕЕВА приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ДАУТОВ был приговорен к 3 годам лишения свободы. По словам пресс-секретаря областного суда Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, в суде было установлено, что подсудимые потребовали у предпринимателя 500 тысяч тенге за покровительство и возможность работать на территории района. В противном случае они пригрозили бизнесмену привлечь к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, связанное с незаконной закупкой пиломатериалов и неуплатой налогов, которую он якобы осуществлял. ЖИЛЬГИЛЬДЕЕВ был задержан при получении части денег от предпринимателя сотрудниками финансовой полиции. В последующем был задержан и участковый, с которым замначальника РОВД действовал в сговоре, и от которого узнал о предпринимателе.