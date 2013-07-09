Иллюстративное фото с сайта provce.ck.ua Иллюстративное фото с сайта provce.ck.ua За праздничные дни в водоемах Западно-Казахстанской области утонуло три человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на водно-спасательную службу области. - С 6 по 8 июля текущего года было утонуло три человека, - рассказала главный специалист по учебной и агитационной работе водно-спасательной службы Гульжанат АКАТАЕВА. Кроме того, в Теректинском районе, недалеко от поселка Аксай, ведутся поисково-спасательные работы еще одного пропавшего мужчины. Один случай был зарегистрирован в Таскалинском районе на реке Деркул, второй - на реке Урал в районе завода «Металлист» и третий - на реке Чаган неподалеку от поселка Деркул. Во всех случаях жертвами водоемов стали молодые мужчины.