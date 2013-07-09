Необычную рыбу поймали рыбаки-любители недалеко от посёлка Желаево, где проходит старое русло Урала. Рыболов-любитель Алексей САМОЙЛОВ поймал рыбу, которую ему не доводилось видеть за все годы увлечения рыбалкой. Мужчина обнаружил ряд мелких, но очень острых зубов. Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" обратились в Западно-казахстанский филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», где с удивлением узнали, что неизвестная рыба - типичный обитатель... реки Амур - Эта рыба головешка-ротан, - рассказывает заведующий комплексной лабораторией рыбного хозяйства Аркадий КИМ. - В длину ротан может достигать 25 см, в зависимости от условий обитания. Средняя продолжительность жизни у них около 4-5 лет. В целом рыба напоминает представителей бычковых рыб. Голова крупная, большой рот усажен мелкими острыми зубами. Как попала эта рыба в Западный Казахстан, толком никто не знает. Но ученые предполагают, что ротан мог попасть вместе с посадочным материалом толстолобиков и большого амура, который закупают рыбные хозяйства. - Такие экземпляры нам уже приносили, - говорит директор филиала Туреш МУРЗАШЕВ. - Появились они у нас сравнительно недавно, года два назад. В основном попадаются самки, это говорит о том, что рыбы этого вида могут оплодотворяться сперматозоидами других видов рыб. Это сорная рыба, которая довольно не прихотлива и выживает в самых невероятных условиях. Учёный рассказал, что ротан прекрасно себя чувствует в стоячих водоёмах с хорошо развитой высшей водной растительностью, а также выдерживает частичное пересыхание водоёма и полное промерзание до дна зимний период. Как нам объяснили специалисты ротан опасный сосед для других видов рыб, так как, являясь хищником, поедает мальков и икринки. Кстати, у этих рыб широко распространен каннибализм. В небольшом водоёме ротан быстро размножается и способен полностью истребить представителей рыб других видов. Так  есть опасность, что если в ближайшее время "амурского волка", как ещё называют ротана, не поедят щуки или сомы, окуни и караси могут пропасть из наших водоемов.