Место, где произошел суицид. Фото с сайта m-astana.kz Место, где произошло самоубийство. Фото с сайта m-astana.kz Несчастный случай произошел в микрорайоне «Авангард». 28-летняя женщина прыгнула с лестничной площадки жилого дома. Как выяснилось она сама зашла в подъезд дома, поднялась на 7 этаж и выбросилась из окна лестничной площадки, - сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительным данные говорят о том, что совершившая суицид женщина состояла на учёте в психо-неврологическом диспансере.