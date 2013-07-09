- В настоящее время ситуация там стабилизирована, все 200 бастующих уже приступили к своей работе. Рабочие являются сотрудниками субподрядной компании «CAPE Industrial Services» и ТОО «Манпауэр ЛТД». Им уже начали выплачивать компенсации, о сокращении и высвобождении рабочих мест их уведомят за месяц до окончания строительно-монтажных работ на проекте Кашаган. Завершение работ предварительно назначено на 12 августа. Напомним, что рабочие бастовали в течение двух дней - 7 и 8 июля, по неофициальным источникам, работодатели принуждали писать своих подчиненных заявления об уходе «по собственному желанию». В настоящее время на месте работают специалисты управления государственной трудовой инспекции во главе с первым заместителем акима области Гумаром ДУЙСЕМБАЕВЫМ, также сотрудники прокуратуры. - Ситуация стабилизировалась, конфликт исчерпан. По факту принуждения писать такого рода заявления будет проведена прокурорская проверка, - заявил официальный представитель ведомства Аслан НУРГАЛИЕВ.