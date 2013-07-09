Фотоотчёт с матча "Актобе" - "Тараз"

Актюбинские футболисты победили команду Тараза со счётом 3:2 Нервые минуты матча не порадовали зрителей наличием голевых моментов, шла упорная борьба за мяч. Соперники не уступали друг другу, игра обещала быть интересной. Складывалось впечатление, что хозяева поля берегут свои силы. На 41 минуте футболисты «Актобе» открыли счет - полузащитник Марат ХАЙРУЛЛИН отправил мяч в ворота «Тараза». Сразу же после этого, на 42 минуте, гости отыгрались. Гол в ворота Актобе забил легионер из Нигерии Одита ОБИОРА. Игра перешла в напряженную фазу своего развития. До конца первого тайма оставалось несколько минут, когда актюбинские футболисты снова атаковали ворота противника. Сергей ДАВЫДОВ забил еще один гол команде Тараза. Счет в конце первого тайма 2:1. Второй тайм начался с осторожной игры, хотя обе команды создавали опасные моменты. Хозяева поля стараются вырвать победу, однако футболист команды "Тараз" Илья ВОРОТНИКОВ, который ранее играл за ФК "Акжайык", вырвался вперед и сравнял счет. Хозяева не сдаются, Александр ГЕЙНРИХ вперед мощным ударом по воротам «Тараза» вырывает победу. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу "Актобе". Фото Максима ТОКАРЯ