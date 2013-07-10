Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz (с)auto.lafa.kz - Фиолетовый RR Ghost, принадлежавший последнему русскому императору, может приобрести любой желающий, у которого найдутся лишние 5,5 миллиона евро. По сведениям Carscoops, в 1913 году, во время посещения автовыставки в Санкт-Петербурге, Николая II особо впечатлил привезенный в столицу империи Rolls-Royce Ghost. Сразу после окончания мероприятия, по спецзаказу царя, англичане построили машину, обладающую всеми мыслимыми тогда элементами комфорта - электрическим освещением, мягкими удобными сиденьями, вазами для цветов, несессерами, пепельницами и даже телефоном. В 1914 году эксклюзивный Rolls-Royce фиолетового цвета был доставлен в Россию из Великобритании. Однако, вскоре началась Первая мировая война, и самодержцу стало не до шикарных иномарок. Во время гражданской войны автомобиль каким-то непонятным образом оказался за границей. Затем его след теряется и уже в 1960-е гг. царский Ghost «всплывает» в Лас-Вегасе в одном из казино в качестве шоу-кара. Предпоследний же владелец «Роллс-Ройса» вернул его в Европу, где он хранился в подземном бункере в подвале поместья в Германии. Пару лет назад исторический автомобиль уже выставляли на аукцион, правда, тогда цена была немного выше - 8 миллионов евро, возможно потому и покупателей на него не нашлось. Время покажет, найдутся ли желающие приобрести его в этот раз. Все подробности торгов здесь: http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=230794170&asrc=st