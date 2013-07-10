http://auto.lafa.kz/ http://auto.lafa.kz/ (c)auto.lafa.kz - Победителем конкурса «Всемирный женский автомобиль 2013 года» стал Ford Fiesta семейства EcoBoost. В состав жюри конкурса входят женщины-автожурналисты из 12 стран мира. «Ford Fiesta отлично выглядит и воспринимается как высококачественная модель. Это сочетается с мотором EcoBoost, неоднократно становившемся призером различных конкурсов, который обеспечивает превосходные показатели экономичности и динамические характеристики», – заявила Виктория Макмиллан Белл, которая представляла в жюри Великобританию. Также на конкурсе были выбраны лучшие модели в пяти различных категориях. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям, включая вместимость, эргономику, пригодность для перевозки детей, эстетическую привлекательность и управляемость. Вне конкурса судьи также назвали «автомобиль мечты». Им стало купе Aston Martin Vanquish, которое по количеству голосов ненамного обошло родстер Jaguar F-Type . «Лучший семейный автомобиль» Победитель класса: Audi Allroad
Второе место: Volkswagen Golf
Третье место: BMW 3-Series.
Победителем в классе «Лучший люксовый автомобиль» стал Range Rover; второе место занял Mercedes-Benz SL550; третье место - BMW 6-Series. «Лучшим кроссовером» признали Mazda CX-5; второе место присудили Hyundai Santa Fe; третье место занял Nissan Pathfinder. В классе «Лучшая экономичная машина» победил Ford Fiesta; второе место отдали Kia Forte; третье место - Toyota Prius. «Лучший спорткар»
Победитель в этой категории Porsche Boxster S
Второе место присудили Audi RS5
Третье место разделяют Toyota GT86 и Subaru BRZ.
В прошлом году титул «Лучший женский автомобиль» завоевал кроссовер Range Rover Evoque.