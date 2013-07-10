Источник фото: Олег Ким Источник фото: Олег Ким Километровые очереди пришлось отстоять в минувшие выходные водителям, двигавшимся по трассе Астана — Бурабай. По словам очевидцев, гигантская пробка образовалась 8 июля вечером перед терминалами оплаты, расположенными на въезде в Астану. Стоит отметить, что аппаратура, собирающая деньги, работала исправно. Тем не менее людям пришлось более часа дожидаться своей очереди.         kolesa.kz