Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz Сегодня утром 39-летний житель Усть-Каменогорска ворвался в цветочный магазин и, угрожая продавцу ножом, похитил 24 букета цветов. Причиной такого поступка оказалась любовь к супруге, сообщает корреспондент YK-news.kz. Когда мужчина выбежал из магазина, то первым делом выкинул нож, а потом дал стрекача. Задержали незадачливого вора благодаря записи камеры наружного видеонаблюдения центра оперативного управления ДВД ВКО. При выяснении обстоятельств мужчина рассказал, что в то утро он поскандалил с супругой, и чтобы загладить вину перед благоверной, решился на такой поступок. Похищенные букеты, которые жена грабителя так и не увидела, оценены в 47 тысяч тенге. В отношении отчаянного влюбленного возбуждено уголовное дело. Алексей Слонов YK-news.kz