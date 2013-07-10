Фото YK-news.kz
В этом году начнется строительство гидроэлектростанции на реке Тургусун. Первого июля в Зыряновске прошли общественные слушания по вопросу строительства малой ГЭС на реке Тургусун. Общественности Зыряновского района был представлен проект гидроэлектростанции на стадии предварительного проектирования. Тургусунская ГЭС, возможно, станет первой в каскаде малых ГЭС на реках Зыряновского района.
На встрече с жителями Зыряновского района проект малой ГЭС представлял директор ТОО «Тургусун-1» Калаубек Баймуханбетов. Эта компания занимается непосредственно воплощением в жизнь проекта гидроэлектростанции. После окончания строительства первой Тургусунской ГЭС компания рассматривает перспективу строительства еще двух станций. Одна из них будет располагаться выше первой, вторая - ниже.
Дефицит гидротехников и электроэнергии
Господин Баймуханбетов отметил, что в нашей многоводной области существует три крупнейших в Казахстане ГЭС - Шульбинская, Бухтарминская и Усть-Каменогорская. Но несмотря на развитую гидроэнергетику, технико-экономическое обоснование Тургусунской станции выполняла российская компания.
Тургусунская ГЭС является возобновляемым источникам энергии, пояснил Калаубек Есенбекович, и относится к малым гидроэлектростанциям. Но среди малых считается крупной.
- Тургусунская ГЭС будет пионером в гидроэнергетике в ВКО после развала Советского Союза, - заявил господин Баймуханбетов.
Необходимость строительства ГЭС в Восточном Казахстане объясняется увеличивающимся дефицитом электроэнергии.
- Если в позапрошлом году дефицит электроэнергии в ВКО составлял миллиард 900 миллионов киловатт-часов, то в прошлом году дефицит составил два миллиарда 200 миллионов киловатт-часов, - рассказал Калаубек Баймуханбетов.
По данным специалиста, мощность Тургусунской ГЭС составит 24,9 мегаватта. За год станция станет вырабатывать 79 миллионов 800 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Все сооружение полностью будет 280 метров длиной. Расположится станция выше старой Тургусунской ГЭС примерно на 400 метров. Стоимость строительства станции - более 7,5 миллиарда тенге.
- 24 гектара земли потребуются для строительства сооружений. Зона затопления после запуска ГЭС будет примерно 65-66 гектаров. На стадии рабочего проектирования, когда определим точные границы, мы займемся переводом этих земель из лесного в водный фонд, - рассказал Калаубек Баймуханбетов.
Влияние на экологию
На общественных слушаниях была предоставлена информация по предпроектной оценке влияния проекта на окружающую среду.
Самый острый вопрос - сохранение рыбы, которая водится в Тургусуне. Проектом предусмотрено сохранение рыбного мира и той ихтиофауны, которая имеется в реке Тургусун в данный момент.
- Хотелось бы детально узнать каким способом будет предусмотрено сохранение рыбного мира. Река горная, содержит ценные виды рыбы. Это хариус, краснокнижный таймень, - обратился с вопросом государственный экологический инспектор департамента экологии ВКО, уполномоченный по Зыряновскому району, Александр Зенков.
Эколог отметил, что эти вопросы очень интересуют и местных жителей.
Калаубек Есенбекович рассказал, что их компания обратилась в уполномоченный орган по охране рыбных ресурсов. По его словам, технические условия на зарыбление реки после окончания строительства ГЭС им не выдали. Объяснили этот факт тем, что в течение 30 лет на Тургусуне не проводилось никаких изысканий.
- Тем не менее рыбозаграждающие устройства будут обязательно. Рыбопропускного сооружения как такового не будет, хотя на стадии рабочей документации мы это, возможно, пересмотрим. Пока что мы предусмотрели механический рыбоподъемник, - рассказал господин Баймуханбетов.
Внизу, под плотиной, будут установлены направляющие сетки, которые помогут рыбе попадать в специальные емкости и переправляться с помощью подъемника через плотину.
- Но опять же мы возвращаемся к тому, что уполномоченный орган обязан дать нам техусловия, где будет четко сказано - какая рыба в какое время производит миграцию и когда у нее нерест, - добавил Калаубек Баймуханбетов.
Более детально оценка воздействия на окружающую среду будет произведена на стадии рабочего проектирования.
Дела дорожные
Через месяц - полтора ТОО «Тургусун-1» уже планирует начать реконструкцию подъездных дорог. К дорожным работам будут привлечены подрядные организации из числа зыряновских. С руководителями некоторых из них Калаубек Баймуханбетов уже встретился и даже побывал на месте предстоящих работ.
Дорога до Тургусунской ГЭС будет проходить через села Парыгино и Кутиха. Как известно жителям Зыряновского района, дорога в этой части находится в ужасном состоянии. Во время строительства ГЭС изменения в лучшую сторону коснутся и дорог, ведущих к ней. Строить и ремонтировать дороги будут и «Тургусун-1», и власти Зыряновского района.
- Мы разделились. Дорогу Парыгино - Кутиха мы где-то поможем отремонтировать, но эта задача ваших районных властей. Они приступают уже в этом году совместно с нами, - рассказал господин Баймуханбетов. - А мы проложим дорогу от Кутихи до ГЭС.
То есть на участке, протяженностью 20 километров, там, где очень много перетоков воды и ручейков ТОО «Тургусун-1» будет делать мостовые переходы или дренируемые основания, отсыпать насыпи, пояснил Калаубек Есенбекович.
По верху плотины также будет предусмотрена дорога - возможность для лесовозов пересекать реку Тургусун.
- В текущее время существует автодорога для переезда на правый берег Тургусуна для добычи лесоматериалов. Поэтому по обращению лесников, лесозаготовителей мы по верху нашей плотины и по зданию ГЭС проложим автодорогу, - рассказал господин Баймуханбетов.
Трудовые ресурсы
С сентября этого года планируется начать основные строительные работы. При условии, что к этому моменту будут готовы все необходимые документы.
При строительстве Тургусунской ГЭС, которое по нормативам рассчитано на три года, будет привлекаться рабочая сила из местного населения. Во время максимально-активного проведения работ необходимо будет до 200 человек. Господин Баймуханбетов уже предупредил, что потребуются высококвалифицированные сварщики, монтажники и плотники-бетонщики.
После окончания строительства на ГЭС будет работать 11 человек.
Екатерина Тамбовцева
