Фото newskaz.ru Фото newskaz.ru Министерство охраны окружающей среды Казахстана предлагает вернуться к рассмотрению идеи пополнения водных ресурсов трансграничной реки Урал за счет переброса части стока Волги на территории Российской Федерации, сообщил в среду вице-министр этого ведомства, сопредседатель казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов Ерлан Нысанбаев. «Сложившаяся ситуация на реке Урал требует принятия неотложных мер... наверное, мы все помним историю водохозяйственного строительства на реке так, при планировании водохранилищ на территории Российской Федерации, а также в Казахстане учитывалось их негативное воздействие на сток, поэтому в качестве компенсации планировалась межбассейновая переброска части стока Волги в реку Урал. Предлагаю вернуться к рассмотрению данного вопроса», - сказал Нысанбаев в ходе круглого стола «Актуальные проблемы трансграничного бассейна реки Урал и возможные пути их решения». Он напомнил, что семьдесят восемь процентов водных ресурсов Урала формируется на территории Российской Федерации, поэтому состояние экосистемы казахстанской части, находящейся в нижней части течения реки, полностью зависит от объемов воды, поступающих из сопредельной страны. «Анализ динамики стоков Урала показывает, что с каждым годом усиливается тенденция его сокращения с соответствующими негативными последствиями как для экономики западных регионов Казахстана, так и для экологии в нижнем течении реки и в Северной части Каспия», - подчеркнул вице-министр. «В последние годы сток Урала снизился до 5 кубокилометров в год. По сути, это предел, ниже которого в регионе пойдут необратимые экологические изменения с соответствующими катастрофическими последствиями», - уточнил он. newskaz.ru