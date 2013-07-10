Фото newskaz.ru Фото newskaz.ru В рамках официального визита министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова в Вашингтон состоялся обмен нотами о вступлении в силу договоренности между РК и США о взаимной выдаче многократных виз сроком действия до 5 лет на основе принципа взаимности, сообщает пресс-служба МИД республики. «С 1 августа 2013 года Казахстан и США будут выдавать многократные дипломатические, служебные, деловые, туристические, частные и студенческие визы на взаимной основе сроком действия до 5 лет. Ранее максимальный срок действия взаимно выдаваемых виз для граждан Казахстана и США составлял 1 год», - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, данная договоренность направлена на дальнейшее развитие казахстанско-американского стратегического партнерства, укрепление торгово-экономических, научно-технических, культурно-гуманитарных, туристических и иных связей между двумя странами, а также максимального облегчения условий взаимных поездок для граждан обоих государств. newskaz.ru