Фото 24.kz Фото 24.kz Норвежские фермеры увеличивают экспорт свежей красной рыбы на казахстанский рынок. Ежегодно в нашу страну они поставляют более тысячи тонн семги и радужной форели. Однако спрос казахстанских потребителей и рестораторов постоянно растет, что позволяет производителям Норвегии открывать новые фермерские хозяйства по выращиванию рыбы. Рыбное хозяйство «Osland Havbruk» - самое старейшее в Норвегии. Предприятие более полувека занимается выращиванием семги и радужной форели. Сегодня почти 80% рыбы поступает на прилавки стран Таможенного союза. Аслёг САНДВИН, инспектор санитарной службы Норвегии: - Пять раз в течение года мы проводим на предприятиях рыбного промысла плановые проверки. Следим, чтобы фермеры не использовали запрещенные препараты, за чистотой на производстве, чтобы наша рыба соответствовала всем жестким требованиям безопасности, которые нам предъявляют санитарные врачи Казахстана. Только это предприятие в год поставляет на мировой рынок до 10 тысяч тонн семги и форели. Рыбу выращивают прямо в морских заливах. Ежемесячные поставки - до 100 тонн рыбы, вес каждой - не менее 4-х килограммов. Семга и форель не сразу попадают в разделочный цех. Прежде, рыбе дают возможность снять стресс - как минимум 12 часов, иначе пострадает вкус мяса. Процесс забоя проходит безболезненно - с помощью лазера. Расфасованная по качеству и весу рыба поступает по конвейеру на электронные весы. Затем техника наклеивает этикетку, на которой есть вся сопутствующая информация, вплоть до того, какой фермер вырастил ее. А затем рыба также по конвейеру поступает в соседний цех, где лазер считывает необходимую ему информацию, а именно, сколько весит рыба в конкретной коробке и уже распределяет количество льда. Конечно, существуют определенные стандарты, но у каждого заказчика есть свои пожелания. За сутки в этом цеху разделывают и упаковывают до 6 тысяч килограммов красной рыбы. Охлажденная до -2 градусов и засыпанная льдом рыба сохраняет свежесть 17 суток. Для дальних перевозок используют технологию шоковой заморозки, продлевающую срок годности до 18 месяцев. Эрик ОСЛАНД, владелец рыбного предприятия: - Сегодня норвежская рыба попадает на казахстанский рынок через Россию. Мы хотим поставлять ее напрямую, ищем партнеров в Казахстане. Поскольку семга и форель пользуются повышенным спросом в вашей стране, мы не исключаем вероятности открытия рыбных ферм на территории Казахстана. В рыбном хозяйстве производственный цикл длится круглый год, что позволяет стабильно обеспечивать заказчиков свежей семгой и форелью. Следующего нереста фермеры ожидают зимой, в январе и феврале. За этот период самка семги выметывает до 10 тысяч икринок. В течение года мальки набирают вес до 100 граммов в пресной воде. И только затем их выпускают в садки, которые расположены в самом глубоком морском заливе мира. В течение трех лет рыбу заботливо выращивают. Авторы: Талгат Куспаев, Кенже Амраев, Бьордал, Норвегия. 24.kz