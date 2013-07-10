Фото 24.kz Фото 24.kz На политическое согласие в Египте все меньше надежды. Недовольство экс-президентом страны лишь нарастает. Расследование в отношении свергнутого армией Мухаммеда Мурси начал антикоррупционный комитет. Бывшего лидера подозревают в «незаконном обогащении» и «использовании служебного положения». Кроме того, в генпрокуратуру поступил запрос из суда города Исмаилия об аресте еще 34 лидеров партии «Братьев-мусульман». Однако и новое временное руководство страны не может удовлетворить требования оппозиции. И предложенная Адли Мансуром Конституционная декларация была отвергнута. 24.kz