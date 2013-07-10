Фото nypost.com Фото nypost.com Родственники бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, который уже второй месяц находится в больнице, уже ищут покупателя прав на трансляцию его похорон, сообщает New York Post со ссылкой на источники. По данным издания, в июне старшая дочь экс-президента ЮАР Маказиве Мандела провела переговоры с Южно-Африканской радиовещательной корпорацией (South African Broadcasting Corp.) и чиновниками, требуя предоставить эксклюзивное право на трансляцию известному американскому телеканалу CNN. Маказиве Мандела настаивает на том, чтобы трансляцию вел именно CNN, несмотря на то, что еще несколько месяцев назад консультации по поводу этого вел британский конкурент CNN — корпорация BBC. Представитель CNN официально опроверг информацию о переговорах. Организация трансляции может стать причиной нового конфликта между между старшей дочерью Нельсона Манделы и ее племянником Мандлой Манделой. По данным СМИ, он еще в 2008 году продал SABC эксклюзивные права на трансляцию похорон своего деда почти за $300 000. New York Post признает, что обсуждать детали похорон 94-летнего Нельсоны Манделы сейчас «не совсем уместно», но отмечает, что. как ожидается, трансляция прощания с ним будет крупнейшей трансляций похорон в истории телевещания. Бывший президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии Нельсон Мандела был госпитализирован с легочной инфекцией 8 июня. С тех пор он находится в больнице, в последнее время он подключен к системе жизнеобеспечения. В начале июля СМИ сообщили, что Мандела находится в вегетативном состоянии и врачи посоветовали его родным отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Власти ЮАР эти сообщения опровергли, заявив, что Мандела может быть отключен от системы жизнеобеспечения только в самом крайнем случае. forbes.ru