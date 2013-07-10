Фото ИТАР-ТАСС Фото ИТАР-ТАСС Певец планировал 13 и 14 июля дать концерты в Екатеринбурге и Краснодаре. Однако гастроли отменены из-за аппендицита. Артист вечером 9 июля был экстренно госпитализирован в одну из клиник Лондона. Завтра должна пройти операция. Концерты отменены не только в России, но также в городах Великобритании, Франции, Германии, Испании, Монако и Эстонии. rusnovosti.ru