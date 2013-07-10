Фото Фото: Paul Bergen / ANP / AFP Фото Фото: Paul Bergen / ANP / AFP Испанский тенор был госпитализирован в Мадриде в связи с легочной эмболией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря певца. По его словам, Доминго должен полностью восстановиться в течение трёх-четырёх недель. Из-за болезни 72-летний тенор был вынужден отменить пять выступлений в Королевском театре в Мадриде. Кроме того, он не сможет присутствовать на концерте оркестра, запланированном на 21 июля в этом же городе. Весной 2010 года певец перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, спустя всего несколько недель после этого он вернулся на сцену. rusnovosti.ru